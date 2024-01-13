سوهاج: تشييد وصيانة 129 مدرسة خلال عام 2023

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن عام 2023 المنقضي، شهد 49 مشروعاً في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت 547 مليون جنيه، منها الانتهاء من 27 مدرسة، وتسليمها بتكلفة 251 مليون و 100 ألف جنيه، وفرت 359 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى صيانة 80 مدرسة بتكلفة إجمالية 156مليون و 500 الف جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد محافظ سوهاج، أنه جاري العمل في 18 مدرسة بتكلفة 211 مليون و 200 ألف جنيه؛ سوف تساهم في توفير 280 فصل دراسي جديد، كما تم اسناد 4 مدارس أخرى، بتكلفة 84 مليون و 400 ألف جنيه؛ لتوفر 57 فصل دراسي .

ومن جانبه أوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن عام 2023م شهد تسليم 8 مدارس بمركز ومدينة سوهاج، بتكلفة 57 مليون، و816 ألف جنيه، وتسليم 4 مدارس بمركز المنشأة بتكلفة 21 مليون و 188 ألف جنيه، كما تم تسليم 4 مدارس أيضا بمركز أخميم بتكلفة 25 مليون و 993 ألف جنيه، وكذلك تسليم 4 مدارس بمركز طهطا، بتكلفة 29 مليون و304 ألف جنيه، وتسليم عدد 2 مدرسة بمركز المراغة، بتكلفة 8 مليون و 679 ألف جنيه، وتم تسليم 2 مدرسة أيضا بمركز جرجا، بتكلفة إجمالية 9 مليون و 622 ألف جنيه، وتسليم مدرسة بمركز دار السلام، بتكلفة 3 مليون و 651 ألف جنيه، وايضا تسليم مدرسة بمركز البلينا بتكلفة 2 مليون و 804 ألف جنيه .