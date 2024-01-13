رئيس جامعة سوهاج يوجه بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤م، بكليات الآداب والتربية والهندسة بالمقر الجديد للجامعة، ووجه بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان للإجابة على كافة استفسارات الطلاب، وتوفر المناخ الملائم لهم لأدائها بسهولة ويسر، و الإلتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الإمتحانات، وإتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيرها، ومواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الإمتحانات، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الجولة تأتي في اطار حرص إدارة الجامعة علي الإطمئنان علي حسن سير أعمال الامتحانات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكليات بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التشديد على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش في اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان، مضيفاً ان رئيس الجامعة وجه بضرورة توفير كافة الاحتياجات اللوجستية للطلاب خلال الإمتحانات .

وأوضح الدكتور حسين عطا عميد كلية التربية، أن الامتحانات بالكلية يؤديها ٩٨٧٢ طالب وطالبة بجميع الفرق، وتستمر حتى ٢٤ يناير الجاري، حيث يؤدي الطلاب الإمتحانات داخل ٦٥ لجنة، خلال فترتين الأولى من الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهراً والثانية من ١ ظهراً وحتى ٣ عصراً.

وقال الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات ٩١٠٠ طالب وطالبة موزعين على ٦٧ لجنة، وقد بلغ عدد المراقبين ١٧٠ مراقب، علي ان تنتهي اعمال الإمتحانات يوم ٢٤ يناير الجاري.



وأضاف الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة أنه يبلغ اجمالى عدد الطلاب الممتحنين بالكلية ١٦٢٥ طالب وطالبة، موزعين داخل ٣١ لجنة امتحانية، حيث بدأت الامتحانات بالكلية يوم ٩ يتاير لتنتهي يوم ٢٤ من نفس الشهر.



وجدير بالذكر انه خلال الجولة، أجرى رئيس الجامعة، حوارات ودية مع الطلاب، لاستطلاع آرائهم حول الورقة الامتحانية، ومدي ملائمة الأسئلة لزمن الامتحان، ومقاييس الصعوبة، حيث ان الجامعة تعقد غرفة عمليات مستمرة خلال فترة الإمتحانات، للمتابعة وحل أي مشكلة قد تطرأ .