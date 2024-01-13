الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لدورتى الإمارات

بعد الحصول على راحه لمدة ٤٨ ساعه

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للفترة المقبلة.



وخاض لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية القوية في صالة "الجيمانيزيوم" قبل النزول إلى أرض الملعب لخوض المران الجماعي.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .