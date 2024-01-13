أم تستغيث لإخراج جثمان نجلها الغارق في مياه البحر بالإسكندرية

بملابسها السوداء ووجهها المشحوب تحضر يوميا لليوم الرابع على التوالى.. لا تسمح لأحد بأن يقترب منها.. تتحدث فقط إلى البحر ودموعها فى عينيها: أخذت فرحة عمرى.. أخذت ابنى ..أريد جثمانه.. أستحلفك بالله.. أريد أن أحتضن جثمان ابنى.. أقبله وأدفنه بيدى.. تنادى: «عاوزة ألم لحمه ..العوض عليك يارب.. العوض عليك يارب»

وانتابت حالة من الحزن الشديد على أهالي وجيران وأصدقاء الشاب يوسف، صاحب الـ 17 عاما، والذي لقي مصرعه أول أمس غرقًا في شاطئ لوران شرق الإسكندرية، كما حرص عددمن أصدقائه على تعليق لافتة كبيرة الحجم تحتوي على صورة صديقهم يوسف، أمام منزله تعبيرًا عن حبهم له.

أعربت والدة الطالب يوسف، عن حزنها لوفاة نجلها وعدم العثور على جثمانه حتى الآن، على الرغم من استمرار رحلات البحث عنه، قائلة: ابني بقاله 3 أيام في المايّه ونفسي يطلع، وفوضت أمري لله.

وأردفت والدة الطالب: ابني يوسف عنده 17 سنة، وكان ابني البكري، ونفسي جثته تطلع وناخدها ندفنها عشان قلبي وضميري يرتاح، ابني مكنش مؤذي وكان طيب، ومعرفش كان رايح البحر يتفسح ولا هيعمل ايه مع أصحابه.. شاب في 3 ثانوي راح، لله الأمر من قبل ومن بعد، ونفسي يطلعوا ابني من المايّه.

ونوهت والدة الطالب يوسف إلى جهود فرق الإنقاذ النهري ومحاولتهم في العثور على جثمان نجلها، منذ علمهم بخبر غرقه، قائلة: الناس كل يوم ينزلوا يدوروا على ابني في الماية بس الموج عالي، ونزلوا امبارح ونزلوا النهاردة كمان، ونفسي نلاقيه وناخد جثته ندفنها.

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصي الخير المتطوعين فى الإسكندرية: إن فريقا متطوعا من غواصي الخير في المحافظة، ، إلى موقع شاطئ لوران، لاستئناف رحلة البحث عن جثمان الطالب يوسف على لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف قائد غطاسين الخير فى الإسكندرية، نأمل في هدوء سرعة الرياح وانخفاض أمواج البحر الليلة متر وربع المتر عن الأيام السابقة والتي ارتفع فيها مستوى الأمواج إلى 3 أمتار ونصف المتر تقريبًا.

وأشار المالحي، إلى أن عدد غواصي الخير الذين شاركوا فى عمليات البحث خلال اليومين الماضيين بلغ نحو 30 غطاسا من المتطوعين رفقة رجال الإنقاذ النهري، وأنهم قاموا بعمل مسح لقاع البحر خلال يومين، إلا أن سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وشدة الرياح وقفت حائلا أمام عمليات البحث.

وأشار قائد غواصين الخير بالإسكندرية، إلى أن جثمان الطالب يوسف ربما يكون محشور بين الصخور وأن سيتم البحث عن الجثمان من خلال خطة بحث موسعة، يقوم بها فرق غطاسين الخير والمنقذين المتطوعين.

كان قد لقى الطالب يوسف علي، مصرعه غرقًا فى البحر بعد أن رافق 3 من أصدقائه بالتوجه إلى الشاطئ عقب الانتهاء من حضور حفل زفاف لأحد أصدقائه، اذ دار بينهم رهان على النزول للبحر والنقاط الصور فسقط وابتلعته الأمواج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالة غرق بشاطئ لوران، شرقي المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ورجال فرق الإنقاذ النهري وغواصين الخير رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتجرى محاولات البحث عن جثمان الطالب يوسف علي، لليوم الرابع على التوالي، فيما تحرص الأسرة على التواجد اليومي على الشاطئ رافعين أكف الدعاء بأن يتم العثور على نجلهم.