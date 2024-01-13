وزير التنمية المحلية يتفقد أعمال تطوير طريق أبو حاكم بالزقازيق

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت؛ أعمال الرصف والتوسعة والإزدواج الجارية بطريق أبو حاكم ميت أبو علي طحلة بردين بني صالح بطول 22 كم وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه، والذي يمثل محوراً مروريا يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولاً للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى، ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

وتعرف وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية من المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة النقل عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إزدواج وتوسعة طريق أبو حاكم ميت أبو علي بطول 4.5 كم ومتوسط عرض الاتجاه الواحد من 10– 12 متر ، وكذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 متر، بالإضافة إلى تغطية مسافة بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر، وجاري استكمال أعمال إزدواج ورصف مسافة 2 كم متبقية من الطريق، وذلك بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه.

وأضاف المهندس أحمد فوزي أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بدءاً من ميت أبو علي وصولاً لقرية بني هلال بطول 6.5 كم، وبتكلفة 35 مليون جنيه، وكذلك العمل بالمرحلة الثالثه بدءا من قرية بني هلال حتة طريق بلبيس منيا القمح بطول 4.5 كم، وبتكلفة 20 مليون جنيه ، بالاضافه الى أعمال إزدواج ورصف طريق طحلة بردين مرورا بقريتي بني هلال وبني صالح، وصولاً للطريق الإقليمي بطول 16 كم بمعرفة جهاز تعمير سيناء ومديرية الطرق والنقل وبتكلفة 65 مليون جنيه.

وأشار وكيل وزارة النقل إلى أنه جاري إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لإنشاء 3 كباري سطحية على مصرف أبو الأخضر وبحر أبو الأخضر والمصرف القليوبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، ولاستكمال أعمال الازدواج الجارية بالطريق لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتوفير الوقت والجهد للقادمين من وإلى مدينة الزقازيق.

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية اهتمامه بالمتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة، لتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى مع الإلتزام بكل الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة، والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للمساهمة تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري بجميع المحافظات.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحور المروري الجديد يُساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق بلبيس العاشر، ويعمل علي توفير الوقت والجهد أمام وصول العاملين لمصانعهم بمدينة العاشر من رمضان، ويربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي ويعمل على تسهيل المرور حتى مدينة ديرب نجم وصولا لمحافظات شرق الدلتا، مؤكدا السعي الجاد للمحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل علي تخفيف حدة الزحام بها.