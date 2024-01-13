وفد متعدد الجنسيات من المشاركين في ماراثون مصر الدولي يدعمون أطفال الصعيد مرضى السرطان

زار وفد متعدد الجنسيات من المشاركين في الماراثون الدولي رقم 31 بالأقصر، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بمنطقة طيبة شمال الأقصر، لتقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني في أقسام المستشفى.

وكان في استقبال الوفد المشارك في الماراثون، قيادات المستشفى في جولة تفقدية للتعرف على أحدث الأنظمة العلاجية في المستشفى وزيارة الأطفال المرضى وتقديم الهدايا والدعم لهم.

وأشاد الوفد متعدد الجنسيات بالمستوى الطبي والانشائي والخدمات المجانية التي تقدمها المستشفيات للمرضى، مؤكدين على أن تواجدهم بين مرضى السرطان فى المستشفى للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم العلاجية، والتقطوا الصور التذكارية مع المرضى، ونشرها على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون دعاية للمستشفى، وتحفيز لاصدقائهم على زيارة المستشفى وتقديم الدعم المعنوي للأطفال المرضى محاربي السرطان

كما وجه الوفد متعدد الجنسيات المشارك في ماراثون الأقصر الدولى، الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

وعبر محمود فؤاد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بزيارة الوفد متعدد الجنسيات المشارك في ماراثون الأقصر الدولى والذى يعد أقدم ماراثون في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، معربا عن تقديره لهم وحرصهم على الزيارة للمستشفى، لدعم الأطفال المرضى من محاربي السرطان، والتي تساهم في رفع معنوياتهم، والشد من أزرهم، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لهم على زيارتهم المتكررة للأطفال والتى تنعكس بشكل إيجابي على المرضى، وتشد من أزرهم خلال رحلتهم العلاجية.