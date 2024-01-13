خالد جلال يطالب المنتخب بضربة بداية قوية أمام موزمبيق (خاص)

أكد خالد جلال ، نجم الزمالك السابق ، أن ضربة البداية للمنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية أمام موزمبيق غداً الأحد يجب أن تكون قوية وتحمل رسالة لكل المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأضاف جلال لـ"بوابة الوفد": "بطولة أفريقيا هذه النسخة، فرصة للاعبي منتخب مصر هذا الجيل للتتويج لأول مرة بهذا اللقب، وأطالبهم بالتركيز على كل مباراة على حدة ولا يجب التفكير فى أى منتخب آخر".

وتابع نجم الزمالك:" بغض النظر عن التشكيل أى لاعب عليه أن يقاتل لصالح منتخب مصر ، وكلنا ثقة في هذا الجيل من اللاعبين في استعادة عرش افريقيا الغائب منذ 13 عاماً، والبداية القوية هى الأهم في مشوار اللقب الثامن".

وأشار خالد جلال أن تشكيل منتخب مصر أمام موزمبيق سيكون هجومى لأن المنتخب مطالب بالفوز، على عكس المباراة الثانية أمام غانا نحتاج لتأمين الوسط والدفاع بشكل أكبر أمام قوة غانا ونسعى لخطف الفوز.

وأبدى مدرب الزمالك الأسبق ثقته في قدرات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا ولاعبى المنتخب في إسعاد ملايين المصريين قائلاً:" منتخبنا حالياً أفضل من النسخة الماضية ولديه كل مقاومات النجاح في الوصول إلى المباراة النهائية وحصد اللقب الإفريقي وعلينا جميعاً أن نقف يد واحدة خلف المنتخب خلال مبارياته في الكان".