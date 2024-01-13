ضبط 41 شيكارة دقيق بلدى مدعم خلال حملة تموينية بأسيوط

شنت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع العميد احمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط، والسيد ايمن احمد علي مدير إدارة تموين البدارى، والسيد عظامي علامي حسين رئيس الرقابة بالإدارة حملة بدائرة مركز البداري.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء الوزير عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز ومتابعه الصلاحيه للسلع الغذائية واسفرت الحملة عن الاتي:-

تم ضبط أحد الأشخاص بسيارة ربع نقل بها عدد 41 شيكارة دقيق بلدي مدعم المخصص للمخابز البلدية قام بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء

كما تم ضبط عدد 4 شيكارة سماد زراعي مخصص للتوزيع علي الحيازات الزراعية ومحظور بيعها في السوق السوداء

وتم ضبط احد الأشخاص قام بتجميع 181 بطاقة تموين ذكيه بقصد الحصول على الدعم المخصص لها، وضبط ماكينه صرف خبز خاصة بأحد المخابز خارج المخبز المخصص لها.