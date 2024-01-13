نائب رئيس جامعة الزقازيق يوجه بتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الامتحانات

تفقد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، أعمال الامتحانات بكلية الحقوق، وذلك في إطار جولاته للاطمئنان على سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الاول للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة؛ الدكتور ممدوح المسلمي عميد الكلية، ومدير عام الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن الدكتور عاطف حسين على انتظام لجان الامتحانات بالكلية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الكاملة للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات، مشيدا بتجهيزات الكلية واستعداداتها للامتحانات، موجها الشكر للجميع على المجهود المبذول في أعمال الامتحانات وحُسن سيرها وانتظامها.

أكد نائب رئيس الجامعة على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.