تموين أسيوط يضبط 41 شيكارة دقيق بلدي مدعم و4 شيكارة سماد زراعي

حملة تموينية مكبرة بمركز البداري

شنت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع العميد احمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط وايمن احمد علي مدير إدارة تموين البدارى وعظامي علامي حسين رئيس الرقابة بالإدارة حملة بدائرة مركز البداري بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز ومتابعه الصلاحيه للسلع الغذائية

واسفرت الحملة عن ضبط احد الأشخاص بسيارة ربع نقل بها عدد 41 شيكارة دقيق بلدي مدعم المخصص للمخابز البلدية قام بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء وضبط عدد 4 شيكارة سماد زراعي مخصص للتوزيع علي الحيازات الزراعية ومحظور بيعها في السوق السوداء

كما تم عدد احد الأشخاص قام بتجميع 181 بطاقة تموين ذكيه بقصد الحصول على الدعم المخصص لها

وكذلك تم ضبط ماكينه صرف خبز خاصة بأحد المخابز خارج المخبز المخصص لها

تمت معاينة السيارة وضُبط المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة.

ضبط الأسواق ومكافحة الغش وتلاعب التجار

أكد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بأن هذه الحملة تأتي ضمن جهود مديرية التموين بأسيوط لمكافحة التجارة غير المشروعة والتهريب وضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين

وأضاف حماد علي تأكيد التزام مديرية التموين بمتابعة مثل هذه الحملات لضمان استمرار توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وضبط الأسواق لمكافحة الغش وتلاعب التجار.

وأشار حماد إلي قيام مديري التموين بتكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة على الأسواق والمحال التجارية لضمان توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وختم المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

وفي نفس السياق أوضح العميد أحمد شكري أن الحملة تهدف إلى مكافحة التلاعب بالأسعار والحيلولة دون ارتفاعها بشكل مفرط، مشيرًا إلى أنه ستتم محاسبة كل من يخالف قوانين السوق ويستغل الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشاد العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط بالجهود المبذولة في إنجاح هذه الحملة التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان توفر السلع الغذائية بشكل منتظم.

ومن جانبه، أوضح أيمن أحمد علي مدير إدارة تموين البداري أن الحملة ستستمر بشكل دوري لضمان استقرار الأسواق والحد من السلوكيات الغير قانونية في تجارة السلع الغذائية.

وأشار أيمن أحمد علي إلى أنهم يعملون بجدية على ضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية، وذلك من خلال تكثيف الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية ومتابعة حركة البيع والشراء.

وأكد عظامي علامي حسين أن الحملة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون جهودهم لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المواطنين في الحصول على السلع الضرورية بأسعار مناسبة.

وأشار رئيس الرقابة بالإدارة، عظامي علامي حسين، أن الحملة ستتواصل بشكل دوري ومستمر لضمان تنفيذ القانون وضبط الأسواق بشكل صارم، مما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة في توفير السلع الغذائية الأساسية.

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات