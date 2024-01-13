جامعة الزقازيق تجهز قافلة تنموية شاملة لقرية بنى هلال

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غداً الأحد لقرية بنى هلال مركز منيا القمح بالشرقية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة.

تأتي هذه القافلة ضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

واطمأنت نائب رئيس جامعة الزقازيق على تواجد الأطباء في ٩ تخصصات طبية، والمشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.