إعلان نتائج مسابقة تطور الذكاء الاصطناعي بجامعة كفرالشيخ

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، السبت ، نتيجة مسابقة البحوث الاجتماعية بعنوان "تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل الشباب والمجتمع"، والتى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وتمت المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإشراف الدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب .

و أسفرت نتائج المسابقة على فوز الطالب عمر إبراهيم العشري كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الأول، وحصول الطالب أحمد إبراهيم البيلي كلية الحقوق على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الطالبة آيه عاطف حمدان كلية الحقوق.