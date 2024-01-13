"خطوة لبكره".. برنامج أنشطة متحف الطفل في إجازة منتصف العام الدراسي

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، ان برنامج خطوة لبكره ينطلق غد الاحد، ويهتم بإثارة شغف الأطفال بالتعليم الذاتي والتطوير الشخصي على مختلف جوانب الحياة من خلال ورش عمل تفاعلية تعليمية عن طريق التجربة والاكتشاف مما ينعكس على "خطوة لبكره" برنامج أنشطة متحف الطفل فى اجازة منتصف العام الدراسى.

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) برنامج خطوة لبكره للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسى . فى تكوين شخصيتهم.

وأكد الدكتور نبيل حلمي، أن الجمعية تنظم في كافة منصاتها الثقافية والابداعية عدد من الفعاليات التي اعدد خصيصا لذوى الهمم تتيح لهم المشاركه الفعالة فى كافة الأنشطة التى تنظمها الجمعية والتى تمكنهم من الدمج مع أقرانهم الاصحاء وذلك مواكبة لسياسة الدولة التى تعطى لقادرون بأختلاف كافة الحقوق التى تنص عليها المواثيق الدولية والمحلية.

اشار حلمي ، الى ان البرنامج يهدف من خلال ورش فنية وعلمية وتاريخية وحرفية الى إتاحة الفرصة للطفل للتفكير والابداع وتشجيعه على البحث والتعلم الذاتي لتحديد المجالات التي يهتم بها مما يكسبه مهارات جديدة ذهنية ويدوية.

كما يهدف إلي تنمية روح العمل الجماعي لدي الأطفال من خلال تنفيذ بعض الورش الجماعية هذا إلي جانب الزيارت والرحلات الخارجية.

برنامج أنشطة متحف الطفل

برنامج أنشطة متحف الطفل

برنامج أنشطة متحف الطفل