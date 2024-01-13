رفع 260 طن قمامة بمركز المحلة في الغربية
نظمت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى صباح اليوم حملات نظافة مكثفة على جميع قطاعات الوحدات المحلية تحت إشراف المهندس محمد السباعي نائب رئيس مركز المحلة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية و أسفرت الحملات عن رفع 260 طن قمامة بمعدات الوحدات المحلية و متعهدى جمع القمامة.
و تضمنت الحملات رفع القمامة من مدخل منشأة الأمراء و مجمع المساكن بمحلة حسن و و كورنيش كفر حجازى بشبرابابل و قرية لابشيط بالهياتم و شارع داير الناحية لبلقينا و جسر ترعة القرشية بصفط تراب و طريق كفر الشيخ القديم بالمعتمدية و نفق المغازى بالجابرية و طريق قطور القديم بالعامرية و مدخل قرية نمرة البصل.
بالإضافة إلى قرى ميت السراج و الحوامدية الجديدة بنطاق محلة حسن و طريق قرى بطينة و القيصرية بنطاق وحدة محلة أبو على و شارع البحر ببشبيش و طريق دمرو / الشهيدى و أمام المدارس بدمرو و المصالح الحكومية بميت الليت و أمام البوابة التعريفية بالبنوان و طريق المحلة / سامول.
يذكر أنه خلال حملات النظافة يتم أعمال رفع الإشغالات من أمام المدارس و المصالح الحكومية و الشوارع الرئيسية بجانب إصلاح و تمهيد الطرق لحركة سير المواطنين و وسائل المواصلات.