السبت 13 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للحوكمة ينفذ برنامج "تأهيل القيادات النسائية" بمحافظة أسيوط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية" كمنحة تدريبية مقدمة لصالح القيادات النسائية العاملات بمحافظة أسيوط، وذلك بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وقالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن البرنامج التدريبي يمثل المستوى الاحترافي من شهادة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال International Business Driving License (IBDL) ويأتي في إطار استكمال جهود المعهد في تنفيذ البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية" على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكدت شريف أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع القدرات والكفاءات وتنمية المهارات الإدارية والقيادية للسيدات المشاركات، وزيادة الوعي بدور المرأة في الحوكمة، والتنمية المستدامة، والابتكار في القطاعات الحكومية بهدف تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهن في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي، موضحة أنه تم خلال البرنامج التركيز على عدد من الموضوعات الأساسية والإدارية وتناولها باستخدام منهج تدريبي متكامل يعزز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات المشاركة.
شارك في البرنامج التدريبي عدد من القيادات النسائية من مختلف الجهات والوزارات بمحافظة أسيوط تمثل إقليم وسط الصعيد الثقافي، وديوان عام محافظة أسيوط، وهيئة النيابة الإدارية، مصلحة الري، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة التموين.

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