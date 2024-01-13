مؤسسو Instagram يغلقون Artifact تطبيق الأخبار الخاص بهم

تم إغلاق Artifact، تطبيق الأخبار الصاخب من مؤسسي Instagram Kevin Systrom وMike Krieger، بعد أقل من عام من إطلاقه. وفي مذكرة على موقع Medium، قال Systrom إن ميزات “قراءة الأخبار الأساسية” الخاصة بالتطبيق ستكون متاحة عبر الإنترنت حتى نهاية فبراير، ولكنها ستزيل قدرات التعليق والنشر على الفور.

إلى جانب الفريق المؤسس الشهير، كان التطبيق معروفًا بميزات تتمحور حول الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى قدرات التعليق والنشر الشبيهة بـ Reddit. وقد نال التطبيق إشادة الصحفيين الذين أعربوا عن تقديرهم للميزات الملائمة للمراسلين مثل صفحات المؤلف المخصصة، وقد ظهر بشكل بارز في متاجر تطبيقات Apple وGoogle.

ولكن بعد عام من العمل، يبدو أن سيستروم وكريجر واجها العديد من الصعوبات نفسها التي واجهها مؤسسو تطبيقات الأخبار الصاخبة من قبلهم. وكتب سيستروم: "لقد بنينا شيئًا تحبه مجموعة أساسية من المستخدمين، لكننا توصلنا إلى أن فرصة السوق ليست كبيرة بما يكفي لضمان استمرار الاستثمار بهذه الطريقة".

على الرغم من أنه لم يذكر ما قد يفعله بعد ذلك، فقد أشارت مذكرة سيستروم إلى أنه قد يتولى في مرحلة ما مشروعًا جديدًا يركز على الذكاء الاصطناعي. وكتب: "أنا شخصيا متحمس لمواصلة بناء أشياء جديدة، على الرغم من أن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما قد يكون عليه ذلك". "نحن نعيش في وقت مثير حيث يغير الذكاء الاصطناعي كل شيء نلمسه تقريبًا، وتبدو فرص الأفكار الجديدة لا حدود لها."

في غضون ذلك، سيكون لدى محبي Artifact بضعة أسابيع أخرى لمواصلة التحقق من العناوين الرئيسية قبل أن يصبح التطبيق غير متصل بالإنترنت للأبد.