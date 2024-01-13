وكيل تعليم الغربية يتفقد سير امتحانات النقل بقطور

قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،اليوم السبت بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت في التاسع من يناير الجاري وتستمر حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي، والأول والثالث التجاري والفندقي، والأول والرابع الصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الأول الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

توجه وكيل الوزارة لمتابعة مدارس الشهيد عبد المعطي محمد حسن حمدان الابتدائية بسماتاي، وسماتاي الإعدادية، وميت الشيخ للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة قطور التعليمية، لمتابعة سير الامتحان.



ففي مدرسة الشهيد عبد المعطي محمد حسن حمدان الابتدائية بسماتاي، اطمأن وكيل الوزارة إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وتلاحظ أن المدرسة غير نظيفة، كما أنه لا يوجد موجه مقيم بالمدرسة، وتوجد مخالفات بالكنترول، وتوجد تشوينات بالمبنى القديم، وعلى الفور تم التواصل مع مدير عام إدارة قطور التعليمية، لانتداب موجه مقيم بالمدرسة، ومتابعة المدرسة لإزالة كافة السلبيات التي تم رصدها خلال المتابعة بالمدرسة.



وفي مدرسة سماتاي الإعدادية، اطمأن وكيل الوزارة إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وخلال متابعته لكنترول المدرسة، تلاحظ عدم استكمال الرصد في الشيتات الورقية والالكترونية، وشدد على ضرورة التصحيح والرصد أولا بأول، وتطبيق الضوابط العامة للامتحانات، وعدم الكشط واستخدام المزيل، كما وجه بنظافة المدرسة.

واختتم وكيل الوزارة المتابعة بمدرسة ميت الشيخ للتعليم الأساسي.

حيث اطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ثم قام بتفقد الكنترول بالمدرسة، واطمأن إلى التصحيح والرصد الورقي والالكتروني، وقدم الشكر لأعضاء الكنترول الداخلي، لتعاونهم وإنجاز العمل أولا بأول، ونبه بدقة الرصد، وعدم استخدام أقلام الرصاص في الرصد، أو استخدام المزيل، ثم قدم الشكر والتقدير للأستاذ بدوي أحمد شلبي، مدير المدرسة، على الجهد المبذول بالمدرسة، وانتظام العمل بداخلها.

وخلال متابعته بالمدارس، تم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، ووجدت مطابقة وفقاً لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان بصورة طيبة، كما وجه وكيل الوزارة إلى التصحيح أولاً بأول، والرصد بالشيت الورقي والالكتروني يوميا.

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، أنه نحو ١١٣٤٧١ طالب من الصف الرابع الابتدائي، ونحو ١١٠٢٧٩ طالب من الصف الخامس الابتدائي، ونحو ١١٠٥٨٦ طالب من الصف السادس الابتدائي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الرياضيات، وICT، ونحو ١٠٥٠٩٩ طالب من الصف الأول الإعدادي، ونحو ٩٨٨٢٣ طالب من الصف الثاني الإعدادي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية، والجبر والإحصاء، ونحو 44255 طالب من الصف الأول الثانوي، و40826 طالب من الصف الثاني الثانوي، يؤدون اليوم الامتحان في المواد غير المضافة، فيما يؤدي نحو ١٥٧٣١ طالب من الصفين الأول والرابع الصناعي، ونحو ٣٤٨٨ طالب من الصف الاول الزراعي، ونحو ١٣٩٢٢ طالب من الصفين الأول والثالث التجاري والفندقي يؤدون اليوم الامتحان في مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وحرصا منه على متابعة امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول، والاطمئنان على حسن سير الامتحان.