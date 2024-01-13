تدشين مبادرة "شتاء دافئ" بمدينة سنورس في الفيوم

قام هاني سيف النصر الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعي والقيادي بالتحالف الوطني للتنمية بزيارة لمستشفى سنورس المركزي؛ للتعرف على احتياجات المستشفى خلال الفترة القادمة، و كان في استقباله الدكتور محمد السيد مدير المستشفى، والدكتور ياسر أبو سعاد والدكتور سامح حافظ.

خلال اللقاء استمع "سيف النصر " الى ما تحتاجه المستشفى ووعد باستكمال تجهيزات قسم الرمد بكل احتياجاته استكمالا لما قام به من تجهيزات. كما تحدث مدير المستشفى مقدما الشكر له على كل ما قدمه للمستشفى على مدى سنوات طويلة وقال أن قسم الكلى الجديد يحتاج إلى "اسانسير" حيث يجد مرضى الفشل الكلوي صعوبة في الصعود قياسا على حالتهم الصحية.

وتحدث البعض عن حاجة المستشفى الي انشاء وحدة قلب كما هو الحال بمستشفى طامية وكذلك الحاجة إلى جهاز أشعة مقطعية و تطوير قسم الاستقبال بالمستشفى.

وأكد الأمين السابق للصندوق الاجتماعى توفير "الاسانسير " المطلوب خلال شهر رمضان القادم وعلى بذل كل ما هو ممكن من أجل تطوير المستشفى وتوفير الاحتياجات المطلوبة، وان توفير الحد الأدنى من الرعاية للمريض هو ابسط الحقوق التي يمكن الحديث عنها خاصة للمواطن غير القادرين.

حضر اللقاء فاروق طنطاوي، وهاني سيف النصر، وأحمد برعي، وجمال قطب، ومحمد البجيجي، ومجدي طنطاوي وعدد من القيادات الشعبية بسنورس.

مبادرة شتاء دافئ..

كما قام " سيف النصر " بتدشين مبادرة "شتاء دافئ" فى مدينة سنورس، ضمن أعمال التحالف الوطني حيث قام باعطاء الإشارة لبدءعملية التوزيع على الجمعيات المختلفة تمهيدا لتوزيعها على المواطنين المستحقين طبقا لكشوف تم اعدادها.

حضر التدشين عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وعدد من كوادر التحالف الوطنى والتي تمت في الجمعية الخيرية بسنورس بحضور محمد فتحي أمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس و فاروق طنطاوي و محمد دكم و منجود الهواري عضو مجلس الشعب السابق و الشيخ ياسر محمد إسماعيل مدير إدارة أوقاف سنورس و منال محمود مدير مكتب الشؤن الاجتماعية بسنورس وعدد كبير من القيادات الشعبية والمواطنين.

جدير بالذكر ان التحالف يستهدف توزيع ٣٢ الف لحاف منهم ٧ آلاف في سنورس.

وفي كلمته أكد سيف النصر، أن العمل الخيري كان وسوف يبقى هدفا له يعمل من خلاله على خدمة اهل سنورس سواء من خلال مؤسسة النصر الخيرية أو من غيرها وان اليوم هو بداية لسلسة طويلة من الخدمات والاعمال الخيرية والمجتمعية التي سوف يستفيد منها المواطنون.

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