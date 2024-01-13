فعاليات دوري "حياة كريمة" لكرة القدم الخماسي بالحسينية

تُنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، فعاليات دوري «حياة كريمة» فى كرة القدم الخماسي داخل القرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة الحسينية ، أحد المراكز التى تشهدها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال المرحلة الأولى داخل محافظة الشرقية.

وشهد اللقاء منافسات قوية بين جميع الفرق المشاركة في الدوري الكروي، وأسفرت نتائج اليوم فوز فريق المناجاة على فريق قهبونة ٢/٣، وفوز فريق الفولي على فريق سماكين الغرب ١/٤.

وأكد الدكتور محمود عبد عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، خلال كلمته على دور وزارة الشباب والرياضة فى تقديم العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى النهوض بالنشء والشباب، واستغلال طاقته لخدمة المجتمع فى مختلف المجالات، معربا عن سعادته بمشاركة أكثر من ٤٥٠ شاب في دورى «حياة كريمة» لكرة القدم الخماسي من أبناء مركز ومدينة الحسينية.

وأشار الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، إلى أن هذا الدوري فى نسخته الحالية بمشاركة ٣٢ فريق من مختلف قرى مركز ومدينة الحسينية، وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع أبناء الحسينية.

ولفت الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية، إلى أن هدف الدوري إتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا، ونشر الثقافة الرياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية، ودعم حركة الرياضة بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية، والإهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا رياضيًا.