اعتقال 6 فلسطينيين من بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 6 فلسطينيين، بينهم أشقاء، من شارع الصف، وسط مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

قوات لاحتلال:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، باعتقال قوات الاحتلال أحمد نضال صومان (17 عامًا)، والأشقاء نور الدين (20 عامًا) ومحمد ناجي صومان (25 عامًا)، ونصر الله (24 عامًا)، ومحمد عمر الهريمي (29 عامًا)، بعد مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.

مداهمة المنازل:

أضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وليد البستنجي في الخمسينيات من عمره، بعد مداهمة وتفتيش منزله، كما داهمت القوات منازل أربعة أسرى، وفتشتها، تعود لكل من: نضال عبيات، وليث عبيات، ومحمد أبو فريحة، في منطقة واد شاهين في بيت لحم.