السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا: غارات قواتنا على اليمن تتفق مع القانون الدولي

الحوثيين
الحوثيين

دافعت الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي ، اليوم السبت، عن الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن ، مؤكدة أنها قانونية و تتفق مع القانون الدولي.

 

أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد،حسبما أفادت قناة " الحرة " الأمريكية ، أن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن، هدفها تقليص قدراتهم على مهاجمة السفن .

أضافت جرينفيلد أن الهجمات كانت ضرورية ومتناسبة وتتسق مع القانون الدولي وجزء من ممارسة الولايات المتحدة لحقها في الدفاع عن النفس.

شددت المندوبة الأميركية على أن الولايات المتحدة حاولت مواجهة خطر الهجمات على سفن دون اللجوء للقوة العسكرية لكنها لم تنجح، وأن الضربات جاءت بعد أن شن الحوثيون هجوما معقدا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ استهدف سفينة أمريكية.

 

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