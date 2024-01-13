السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مصرع وإصابة 53 شخصًا جراء انهيار جبلي في كولومبيا

انهيار جبلي في كولومبيا
انهيار جبلي في كولومبيا

 

أعلنت السلطات في كولومبيا اليوم السبت مصرع 18 شخصا وإصابة 35 آخرين جراء انهيار جبلي بغرب البلاد.

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وذكرت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث الكولومبية أن الانهيار دمر أحد الطرق الجبلية الرابطة بين مدينتين أمس، مضيفة أنه سيتم إطلاق عمليات للبحث عن المفقودين المدفونين تحت الأنقاض، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر انهيار جانب من أحد الجبال على الطريق المزدحم بالسيارات، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن عن السبب المحتمل وراء الانهيار الأرضي. 

من جانبه، تعهد الرئيس جوستافو بيترو بأن تعمل حكومته على تقديم كل الدعم اللازم في ظل هذه المأساة.

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