موعد حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار

تنطلق النسخة الـ 34 لبطولة كأس أمم أفريقيا التى تستضيفها دولة كوت ديفوار بنسختها الحالية، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان بحفل افتتاح سيُقام على ملعب “الحسن واتارا"، على ان يعقبها المباراة الافتتاحية للبطولة.

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقية 2023

وينطلق حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، في كوت ديفوار.

وتفتتح الأميرة السمراء، بمواجهة مرتقبة تجمع بين منتخب كوت ديفوار ونظيره غينيا بيساو في الجولة الأولي من دور المجموعات لمسابقة كأس الأمم الأفريقية، والتي من المقرر أن تقام في تمام العاشرة مساءاً.

و جاءت نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار كالآتي:-

المجموعة الأولى: كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

المجموعة الثانية: منتخب مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

المجموعة الثالثة: منتخب السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا.

المجموعة الرابعة: منتخب الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

المجموعة الخامسة: منتخب تونس ومالي وجنوب إفريقيا ونامبيا.

المجموعة السادسة: منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.