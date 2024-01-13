السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البنتاجون: لا نملك موعدًا محددًا لخروج وزير الدفاع من المستشفى

أوستن
أوستن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم السبت أنها ستواصل تقديم تحديثات يومية بشأن الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد تشخيصه بمرض السرطان.

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وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "أنها لا تملك موعدا محددا بعد لخروج وزير الدفاع لويد أوستن من المستشفى بعد تشخيصه بالسرطان".

وأقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن وزير دفاعه أخطأ بالتكتم على دخوله المستشفى، لكنه أكد أنه سيبقى في منصبه.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي (البالغ من العمر 70 عاما) والذي خدم في الجيش طوال مسيرته المهنية قد تم تشخيصه بسرطان البروستات مطلع ديسمبر الماضي وخضع لعملية جراحية في 22 ديسمبر الماضي ، ونقل مرة أخرى إلى المستشفى في الأول من يناير الجاري جراء مضاعفات للعملية وما زال يخضع للعلاج.

 

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