السبت 13 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بعد توقيعها بروتوكول بنك مصر..

وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين في الخارج: " مستمرون في التواصل معكم ورعايتكم وتلبية احتياجاتكم"

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن بروتوكول التعاون الذي قامت الوزارة بتوقيعه مع بنك مصر، إنما جاء ليكون حلقة جديدة في سلسلة الخدمات والمحفزات المقدمة للجاليات المصرية في الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، في كلمة مسجلة، أن بنك مصر واحد من أكبر وأعرق البنوك المصرية وله فروع متعددة خارج مصر، ويخدم عدد ضخم من المصريين في الداخل والخارج، مشيرة إلى أنها بدأت التعاون مع البنك منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة وملف المصريين بالخارج، ومعربة عن خالص امتنانها لما قدمه البنك من ميزات لأبناء الجالية المصرية من طرح أوعية ادخارية وخدمات تطوير عقاري وقروض بضمان ودائع أو شهادات استثمار.

وشددت وزيرة الهجرة على أن تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية قصوى لنا ونعمل باستمرار لتنفيذ كل ما يفيدهم ويحقق صالحهم وهذا يتحقق من خلال الكثير من الخدمات التي يقدمها بنك مصر، واعدة بأن يتم إدراج خدمات البنك في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج والجاري إطلاقه قريبًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن مصر لا تنسى أبناءها في الخارج وتقف دائمًا بجانبهم، وقالت: "وزارة الهجرة مستمرة في التواصل معكم ورعايتكم وتلبية احتياجاتكم".

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