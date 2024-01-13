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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة يعزي المستشار شريف الشاذلي في وفاة شقيقه

محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

بخالص الحزن والأسى، قدم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، العزاء المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، في وفاة شقيقه الدكتور ياسر الشاذلي الذي وافته المنية أمس.

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وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وفاة شقيق المستشار شريف الشاذلي

وتوفي إلى رحمة الله المحامي الدكتور ياسر الشاذلي شقيق المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء. 

وشيعت جنازة شقيق المستشار شريف الشاذلي عقب صلاة العصر يوم أمس الجمعة من مسجد جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية بطريق الإسماعيلية، وتمت الدفنة بمقابر جمعية أحمد عرابي.

وتقرر إقامة عزاء شقيق المستشار شريف الشاذلي يوم الأحد المقبل بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.
 

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