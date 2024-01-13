أمم أفريقيا.. حسني عبدربه: ضربة البداية رسالة لجميع المنافسين

طالب حسني عبد ربه نجم الكرة المصرية السابق، لاعبي المنتخب الوطني بالتركيز في مباراة موزمبيق الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا، مشيرًا أن ضربة البداية ستكون رسالة لجميع المنافسين.

ويواجه منتخب مصر نظيره الموزمبيقي يوم الاحد المقبل في الجولة الاولى من درو المجموعات بأمم أفريقيا.

وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "روي فيتوريا الفترة الماضية، له وعليه، هذا الجيل يلعب منذ 10 سنوات معًا ولديه فرصة جيدة، يجب التركيز في لقاء ثم الآخر، أرى أن مواجهة موزمبيق هامة جدًا ورسالة لباقي المنتخبات".

وأكمل: "نحن نبحث دائمًا عن الهجوم بشكل جيد، لكن يجب أن نُدافع أيضًا بشكل جيد، لأن وارد تحدث مفاجآت، يجب أن نُفكر في الفوز على موزمبيق، قبل مباراة غانا التي ستكون كبيرة جدًا".

واختتم: "يجب أن نُعطي المنافسين رسالة إننا جئنا للتتويج بالبطولة، وفيتوريا سيرى ما هو التشكيل المناسب للمباريات، وأتمنى البداية تكون قوية، أنا أرى أن أي لاعب سيشارك سيؤدي بشكل جيد".