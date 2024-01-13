آلية أداء امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 للفصل الدراسي الأول

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية أداء امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024.



وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس على نظام أبنائنا في الخارج اليوم السبت الموافق 13 يناير الجاري.

ويؤدي طلاب امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال تحمل نماذج الامتحان بنظام PDF من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية، ثم حلها وإعادة رفعها مرة أخرى.

خطوات امتحانات أبنائنا في الخارج

تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبنائنا فى الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج (اضغط هنا) وفقا للجدول الرسمى المعتمد لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

قراءة أسئلة امتحانات أبنائنا في الخارج بشكل جيد والإجابة عليها، وجميعها اختيار من متعدد من بين (أربعة اختيارات) لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوي. يجيب الطالب على امتحانات أبنائنا في الخارج فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط، وفي حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو اكثر سيلغى السؤال للطالب . يتأكد الطالب من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتى تتضمن (اسم الطالب، ورقم الجلوس). بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الإمتحان على هيئة ملف (PDF). إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج (من هنا) وباستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.

رابط امتحانات أبنائنا في الخارج

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا رسميا لتحميل امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية حسب الجدول.

ولتحميل امتحانات أبنائنا في الخارج بحسب الجدول المعلن (اضغط هنا)

امتحانات أبنائنا في الخارج

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام جلوس امتحانات أبنائنا في الخارج في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 إلكترونيًا.

ونشرت وزارة التربية والتعليم جداول الفصل الدراسي الأول لأبنائنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المسجلين لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول على منصة أبنائنا في الخارج بلغ 83 ألفًا و162 طالبًا وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي.

