أمم أفريقيا.. موعد مباراة مصر وموزمبيق والقنوات الناقلة

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا، بمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

ويسعى منتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، للمنافسة بقوة واستعادة اللقب الغائب عن خزائن الفراعنة منذ 13 عامًا.

يبحث الفراعنة عن حصد اللقب الثامن للفراعنة في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما حصد البطولة في 7 مناسبات سابقة، كان آخرها في أنجولا 2010.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، حيث يتواجد إلى جانبه منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

موعد مباراة مصر وموزمبيق

تبدأ صافرة مباراة مصر وموزمبيق مساء الأحد عند دقات الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة..

تذاع مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، عبر الباقة الجديدة التي وفرتها شبكة قنوات bein sports لنقل البطولة الأفريقية.