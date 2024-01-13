السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

العثور على جثة طفل مجهول الهوية في مجري مائي بأوسيم

ارشيفية
ارشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طفل عمره 12 سنة مجهول الهوية داخل مجرى مائي بمنطقة أوسيم.

txt

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود جثة داخل ترعة بقرية الكوم الأحمر بدائرة قسم شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة عمره 12 عاما تقريبا ولا يحمل اى أوراق تدل على هويته

وتم نقله الى مستشفى أوسيم المركزي وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

الجريدة الورقية