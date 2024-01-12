إجراء تحليل المخدرات لسائق صدم أجنبيين بسيارته على طريق الواحات

قررت نيابة الجيزة إجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة صدم شخصين "فلسطيني وأردني" الجنسية بطريق الواحات أمام البوابة الرابعة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتسبب في إصاباتهما وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وأمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم، للوقوف على أسباب الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من شرطة المرور مفاده وقوع أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم، للوقوف على أسباب الحادث.