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بعد الاتهامات الأخيرة.. عمرو أديب: لينا حق عرب عند إسرائيل (فيديو)
السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إجراء تحليل المخدرات لسائق صدم أجنبيين بسيارته على طريق الواحات

أرشيفية
أرشيفية

قررت نيابة الجيزة إجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة صدم شخصين "فلسطيني وأردني" الجنسية  بطريق الواحات أمام البوابة الرابعة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتسبب في إصاباتهما وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

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نيابة النقض توصي بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

وأمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم، للوقوف على أسباب الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من شرطة المرور مفاده وقوع أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم، للوقوف على أسباب الحادث.

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