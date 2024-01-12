التحقيق مع مسئول ضبط بحوزته كمية كبيرة من السكر

تباشر نيابة السلام التحقيق في واقعة ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وبحوزته 1.050 طن سكر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهم، بعدما تبين من خلال التحريات أنه كان يدير المخزن «بدون ترخيص»، وبحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية «سكر» بقصد طرحها للبيع في الأسواق بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.