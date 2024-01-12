قطاع غزة معزول عن العالم بعد انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات (فيديو)

قال وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، إيهاب صبيح، إنه لا يعرف حتى الآن سبب انقطاع الإنترنت في غزة، والقطاع يعتبر معزول عن العالم بعد انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات".

وأضاف وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، خلال مداخلة ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بهدم كل شيء سواء الحجر أو البشر".

الاحتلال يعمل منذ 7 أكتوبر على تدمير شبكة الاتصالات في فلسطين

وتابع: "الاحتلال يعمل منذ 7 أكتوبر على تدمير شبكة الاتصالات في فلسطين وليس في غزة فقط.. تم استهداف شبكة الاتصالات الفلسطينية المزود الرئيسي في غزة وتضررت منطقة الوسط والجنوب بانقطاع كامل للإنترنت".

وأشار وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية إلى أنه منذ 10 أيام لم تستطيع طواقم العمل الوصول إلى المزود الرئيسي المغذي للشبكة بمنطقة خان يونس، وهناك تنسيقات دائم مع أشقائنا في مصر والعرب والاتحاد الدولي للاتصالات والمؤسسات الدولية بخصوص السماح للطواقم بمعرفة مدى الأضرار التي يمكن إصلاحها، وحتى الآن لا يوجد أي تجاوب.

ووجه وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية الشكر للقيادة السياسية المصرية على المساندة الدائمة للشعب الفلسطيني ولمساندة القضية الفلسطينية.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية والأعمال العدائية أدت إلى نزوح 90% من سكان قطاع غزة؛ وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

قالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليز تروسيل، إن إسرائيل أخفقت وبشكل متكرر في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي والتي تشمل التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، شددت المتحدثة الأمية في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف، على أن انتهاك هذه الالتزامات قد يؤدي إلى التعرض للمسؤولية عن جرائم الحرب ومخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى.

وقالت المتحدثة إن إسرائيل وعلى مدى الأسابيع الأربعة عشر الماضية واصلت ردها العسكري الهائل والمدمر حيث قتل أكثر من 23 ألف فلسطيني نحو ثلثيهم من النساء والأطفال في الوقت الذي تعرضت البنية التحتية المدنية في غزة بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة وشبكات المياه فضلاً عن مرافق الأمم المتحدة لأضرار أو دمرت على نطاق واسع.

وأشارت تروسيل إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حث مرارا وتكرارا على أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وذلك لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والإنسانية ولإنهاء المعاناة المروعة والخسائر في الأرواح والسماح بالإيصال الفوري والفعال للمساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يواجهون مستويات مروعة من الجوع والمرض وأكدت على أن هذا الأمر هو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.