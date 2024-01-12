(شاهد) ناسا: عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق

هل تريد بعض الأخبار السيئة قبل عطلة نهاية الأسبوع؟ أصدرت وكالة ناسا للتو تقريرها السنوي عن درجة الحرارة العالمية، وكان عام 2023 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق منذ بدء القياسات في عام 1880. وكانت درجات الحرارة العالمية في العام الماضي أعلى بحوالي 2.1 درجة فهرنهايت (1.2 درجة مئوية) من المتوسط ​​في الفترة الأساسية لناسا البالغة 1.2 درجة مئوية. 1951 إلى 1980.

بالمقارنة مع ثمانينيات القرن التاسع عشر، كان الكوكب أكثر دفئًا بمقدار 2.5 درجة في عام 2023. إذا قمت بالحسابات، فستجد أن الغالبية العظمى من هذه الزيادة حدثت بعد فترة خط الأساس لوكالة ناسا. وبعبارة أخرى، كانت العقود العديدة الماضية هي الأسوأ على الإطلاق. كان شهر يوليو من عام 2023 هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، وهو رقم قياسي لم يرغب فيه أحد أو يطلبه، ولكن حسنًا، ها نحن ذا.



"يؤكد تقرير درجة الحرارة العالمية الصادر عن وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ما شهده مليارات الأشخاص حول العالم في العام الماضي؛ وقال مدير ناسا بيل نيلسون: "إننا نواجه أزمة مناخية". "من الحرارة الشديدة، إلى حرائق الغابات، إلى ارتفاع منسوب مياه البحر، يمكننا أن نرى أرضنا تتغير."

ناسا لا تدفن رأسها في الرمال وتتظاهر بأن هذه ظاهرة طبيعية. لقد فعلنا ذلك، حيث قال جافين شميدت، مدير معهد جودارد لدراسات الفضاء (GISS)، إن التغير في درجة الحرارة كان سببه في المقام الأول "انبعاثات الوقود الأحفوري لدينا".

ولم يكن عام 2023 استثنائيا. وكانت السنوات العشر الماضية على التوالي هي الأكثر حرارة على الإطلاق. ولتحقيق هذه الغاية، ذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة (NOAA) مؤخرًا أن عام 2024 لديه فرصة واحدة من كل ثلاثة لأن يكون أكثر سخونة. ياي.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن عام 2023 شهد بعض أحداث التبريد التي عملت بالفعل على خفض درجات الحرارة قليلاً، بما في ذلك الهباء الجوي البركاني في الغلاف الجوي بسبب ثوران بركان هونجا تونجا-هونغا هاباي تحت الماء في يناير 2022. ومع ذلك، لم تتمكن هذه الأحداث من مواكبة انبعاثات الغازات الدفيئة المستمرة وتأثيرات التدفئة الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية هذا العام.

وقال شميدت: "سنواصل تحطيم الأرقام القياسية طالما استمرت انبعاثات الغازات الدفيئة في الارتفاع". "وللأسف، سجلنا للتو رقما قياسيا جديدا لانبعاثات الغازات الدفيئة مرة أخرى في العام الماضي."

لقد فعلت إدارة بايدن-هاريس بعض الأشياء لمحاولة إبطاء تحولنا إلى ديستوبيا ماد ماكس. أطلق البيت الأبيض مؤخرًا المركز الأمريكي للغازات الدفيئة لجعل البيانات المناخية المهمة متاحة بسهولة، كما خصص قانون الحد من التضخم في العام الماضي 369 مليار دولار لبرامج المناخ والطاقة النظيفة. كما تعهد الرئيس بايدن أيضًا بخفض مستويات الانبعاثات إلى ما لا يقل عن 50 بالمائة أقل مما شهدناه في عام 2005 بحلول عام 2025. وهذه خطوات إضافية جيدة، ليس هناك شك في ذلك، ولكن يبدو أننا قد تجاوزنا "اللعنة" ونقوم بذلك. يهتم بشدة بـ "اكتشف". ما هي تلك اللعنة مرة أخرى؟ أوه نعم. قد نعيش في أوقات مثيرة للاهتمام.