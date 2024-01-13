نقص فيتامين K في النظام الغذائي يشكل خطرًا على القلب

أفادت مجلة التغذية عن دراسة جديدة أجراها علماء وجدوا أن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين K بسبب اتباع نظام غذائي سيئ قد يكون له تأثير سلبي على صحة القلب، ويشار إلى أن الباحثين لاحظوا المراهقين حتى في هذا العصر، كما اتضح، يمكن أن تعاني من مشاكل في القلب الناجمة عن اتباع نظام غذائي غير صحي.

وأفضل مصادر فيتامين Kهي الخضار الخضراء وزيت الزيتون، وتبين أن عدم وجود هذه المنتجات في النظام الغذائي للمراهقين يزيد من خطر تضخم حجم حجرة البطين الأيسر للقلب ثلاث مرات، ووفقا لأطباء القلب، فإن تضخم البطين الأيسر للقلب يصاحبه عدد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وشملت الدراسة العلمية 766 من المراهقين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 18 عاما، وتتبع العلماء أسلوب حياتهم (مستوى النشاط البدني وعادات الأكل) بالإضافة إلى ذلك، خضع المشاركون لاختبارات خاصة لتقديم نظرة ثاقبة حول صحة القلب.

بعد تحليل البيانات التي تم الحصول عليها، لاحظ مؤلفو المشروع بقلق الشباب يستهلكون القليل جدا من فيتامين Kفي الغذاء ولوحظ مستواه الطبيعي في ربع المتطوعين فقط.

ليس سراً أن الخضروات الخضراء مثل السبانخ والملفوف والخس ليست من الأطعمة المفضلة لدى الشباب، ولكن العلماء يحذرون من أن نقصها المستمر يشكل خطورة على القلب، وكان لدى 10% من المراهقين المشاركين في الدراسة توسع في البطين الأيسر للقلب - وفي مثل هذه السن المبكرة يعد هذا مجرد اضطراب "غير طبيعي"، وعادة ما يؤثر على الأشخاص الذين يقتربون من سن الشيخوخة.