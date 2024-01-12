"الموسيقيين" تُصدر بيانًا بشأن أزمة جديدة في النقابة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا جديدًا بشأن أزمة جديدة، حيث قرر نقيب الموسيقيين إحالة واقعة اختلاس بفرع مدينة الإسكندرية إلى النيابة العامة.

نقابة الموسيقيين تحيل واقعة اختلاس بفرع الإسكندرية للنيابة العامة



وتضمن بيان الموسيقيين الآتي:" قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل فى جلسة 8 يناير 2024 ، تكليف الشئون القانونية بابلاغ النيابة العامة بواقعة اختلاس عهدة موظف الحسابات وذلك بناء على ما ورد بتقرير لجنة الجرد المشكلة وفقا بقرار نقيب الموسيقيين لمراجعة مستندات وخزينة وماليات فرع الإسكندرية “.

أزمة الموسيقيين وزوجة حلمي بكر

أعلن مجلس نقابة المهن الموسيقية، رفضه الاتهامات التي وجهتها سماح عبد الرحمن قرشي "زوجة الموسيقار حلمي بكر" إلى الفنان مصطفى كامل "النقيب العام "، بدعوى عدم وقوفه بجانب "بكر" في أزمته الصحية.

وقال محمد عبد الله، المتحدث الرسمي للنقابة، في بيان صحفي:" ماتم تداوله في وسائل الإعلام على لسان زوجة الأستاذ الفنان حلمي بكر، من افتراءات، ليس له أساس من الصحة، ويجافي الحقيقة تماما".



وتابع:" النقيب تجمعه مع الموسيقار حلمي بكر، علاقة صداقة شخصية، حتى قبل توليه المنصب، وبعد توليه المنصب، منح الأستاذ (حلمي)، منصب النقيب الشرفي للنقابة نظرا لمكانته الفنية وتقديره له واعتزازه به، وتاريخه الفني الكبير".



وأضاف المتحدث الرسمي:" النقيب مصطفى كامل، كثيرا ما وقف بجوار صديقه، طوال فترة الخلافات بين (بكر)، و زوجته فى جميع المواقف التى تعرض لها من أزمات، وسارع من قبل والزملاء في المجلس، لنقل الموسيقار إلى المستشفى، ومتابعة حالته، خلال أزمته الصحية في يناير الماضي".



وعن واقعة النصب التي تعرض لها الموسيقار حلمي بكر، قال محمد عبد الله، في البيان،:" مصطفى كامل، قام بالاتصال بمحاميه الشخصي وطلب منه التعامل مع الأمر والحفاظ علي حق الأستاذ حلمي بكر واوضح له بعدم تمكنه من الحضور نظرا للخلافات الشخصية السابقة بينه وبين زوجة الموسيقار".