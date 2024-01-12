تكريم المتميزين رياضياً بنادي العصلوجي الرياضي

شهد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، حفل تكريم المتميزين بنادي العصلوجي الرياضي بالزقازيق، بحضور الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، أعضاء مجلس إدارة نادي العصلوجي، وأسر وأهالي الرياضيين بالنادي.

جاء هذا التكريم على ضوء ما قدمه الأبطال الرياضيين من أعضاء النادي في لعبة كرة القدم، وما حققه فريق البراعم من إنجاز بالحصول على المركز الثالث في البطولة، التي أقامها نادي المقاولون العرب بمشاركة الأندية الكبري، كما جاء ايضا لحصول فريق الكاراتيه على العديد من المراكز المتقدمة ببطولة الكاراتيه التي نظمها النادي الأهلي.

وتضمن الحفل تكريم مجموعة من المدربين في عدد من الألعاب الرياضية، أعقبه تكريم المتميزين والمتفوقين رياضيا والحاصلين على المراكز الأولى فى مجموعة من بطولات الجمهورية.

وأشاد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، بمجهودات مجلس ادارة نادي العصلوجي، واهتمامهم بإعداد المتميزين علميا ورياضيا وثقافيا، مثنيا على تميز لاعبي النادي وتحقيقهم لمختلف البطولات فى الألعاب الجماعية والفردية.