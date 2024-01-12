غداً.. إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الراغبين في المشاركة ببرنامج إعداد قادة الوطن العربي

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية- نحو تعزيز العلاقات المصرية العربية بين اتحاد الجامعات العربية، والاهتمام بالشباب الجامعي، واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم-

وموافقة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تنظيم برنامج تدريبي للطلاب بعنوان ( إعداد قادة الوطن العربي)، والذي يحمل شعار "Leaders 2030"، وبرعايته، ورعاية الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة

فقد أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن غداً السبت الموافق 13 يناير الساعة الواحدة ظهراً- سيتم إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الراغبين في المشاركة بالبرنامج التدريبي، وذلك بمقر مركز إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البرنامج التدريبي يُقام في المدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 27 يناير حتي 1 فبراير القادم.

بينما أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومدير مركز إعداد القادة أنه سيتم اختيار طالبين وطالبتين للمشاركة فى البرنامج، على أن يكونوا من طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، ومن الطلاب المشاركين في أنشطة مركز إعداد القادة.