سقوط عنصر إجرامي بـ 17 قطعة سلاح ناري

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى بسوهاج لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبحوزته 17 قطعة سلاح نارى، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة).. بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من دائرة مركز شرطة المنشأة والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته 17 قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية آلية- 11 بندقية خرطوش- 4 أفراد محلية- 24 خزينة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي من متحصلات بيع "الأسلحة النارية والذخائر").. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.