نيسان تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية المعززة بنسخة نيسمو (فيديو)

كشفت شركة نيسان عن أحدث سياراتها الكهربائية نيسمو. تعتمد سيارة Ariya Nismo على سيارة Ariya e-4orce ومن المقرر أن تكون متاحة في نسختين. يحتوي الطراز B6 على بطارية بقدرة 66 كيلووات في الساعة، بينما يحتوي الطراز B9 على بطارية بقدرة 91 كيلووات في الساعة. نظرًا لأن Nismo هي قسم الأداء في نيسان، فليس من المفاجئ حقًا أن توفر السيارة الكهربائية قوة أكبر قليلاً من سيارات Ariyas الأخرى. سيتمتع طراز B6 بقوة 362 حصانًا و413 رطلًا قدمًا، بينما من المقرر أن يتمتع الطراز B9 بقوة 429 حصانًا و443 رطلًا قدمًا، على الرغم من أن Road and Track يشير إلى أن هذه الأرقام قد تتغير قبل أن تصل سيارة الدفع الرباعي الكهربائية إلى الطريق.

ويقال إن فريق نيسمو قام بضبط التسارع وإضافة وضع قيادة حصري يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الاستجابة. تدعي نيسان أن الضبط، جنبًا إلى جنب مع تقنية التحكم بالعجلات الأربع الخاصة بـ e-4orce والإطارات المثبتة على عجلات ألومنيوم صلبة مقاس 20 بوصة، سيساعد في توفير "ثبات فائق وقدرة على الدوران بالإضافة إلى تتبع أفضل للخطوط وتحسين الأداء". القدرة على الانعطاف بسرعات عالية."



وقالت نيسان إن نيسمو أضافت أيضًا صوتًا اختياريًا من نوع Formula E-esque إلى Ariya Nismo لمزيد من "الإثارة". وأضافت شركة صناعة السيارات أن المقصورة تتمتع بإحساس متميز مع مقاعد وحواف نيسمو المصممة خصيصًا.

هذه ليست أول سيارة نيسان كهربائية يعمل عليها فريق نيسمو. ظهرت لأول مرة مفهوم Leaf Nismo RC في معرض نيويورك للسيارات 2011. بدأ إنتاج طراز من الجيل الثاني في اليابان في عام 2018. ولم تعلن نيسان بعد عن الأسعار ونافذة الإصدار للسيارة الكهربائية الرائدة الجديدة من Nismo.