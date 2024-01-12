Realme 12 Pro + أول هاتف متوسط المدى مزود بكاميرا تكبير 3x

ظهرت Realme، العلامة التجارية الشقيقة لـOppo وOnePlus، لأول مرة في معرض CES هذا العام في لاس فيغاس من خلال الكشف عن هاتف جديد متوسط المدى مع لمسة تصويرية. من الواضح أن Realme 12 Pro +، المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا الشهر، هو الأول في فئته السعرية الذي لا يقدم فقط عدسة مقربة بيريسكوب 3x مع تثبيت بصري، ولكن أيضًا عدسة مزودة بمستشعر أكبر نسبيًا لتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة. كاندي بار هو عمل مصمم الساعات السويسرية الفاخرة أوليفييه سافيو، وهو مكتمل بإطار ذهبي مخدد يحيط بميناء مصقول مذهل بنقش بزوغ الشمس، مزين بسوار يوبيل ثلاثي الأبعاد فوق جلد نباتي - باللون الأزرق أو الأبيض.

يتم تشغيل كاميرا تكبير المنظار هنا بواسطة OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل، والتي يبلغ حجمها نصف بوصة. يقول Realme إنه بالمقارنة مع كاميرا التكبير 3x الموجودة في iPhone 15 Pro (12 ميجابكسل) وSamsung Galaxy S23 Ultra (10 ميجابكسل)، فإن مستشعر Realme 12 Pro + أكبر بما يزيد عن 2.6 مرة على الأقل، مما يتيح أكثر من 1.8 مرة من كمية بمعنى آخر، لا تحظى الكاميرات المقربة بالكثير من الإعجاب في الهواتف الرئيسية السائدة. كانت صور المقارنة التي شاهدناها في حدث الإطلاق مقنعة للغاية، مع احتفاظ Realme بقدر كبير من التفاصيل حتى عند الاقتصاص الكامل، ولكن من الواضح أننا سننتظر التدريب العملي لاحقًا.

مع هذه التحسينات، يمكن لهذا الهاتف متوسط المدى التمسك بكاميرا المنظار الخاصة به حتى في البيئات المظلمة، في حين أن الهواتف الأخرى المزودة بكاميرات تقريب تقليدية 3x (اقرأ: أجهزة استشعار أصغر) ستتحول تلقائيًا إلى الكاميرا الرئيسية وتعتمد على التكبير الرقمي بدلاً من ذلك. ولكن بالطبع، لا يزال هناك حد لمدى الظلام الذي يمكن لهذه الكاميرا التعامل معه؛ ستحتاج إلى كاميرا تكبير 3x رائدة مع مستشعر أكبر للحصول على شيء أكثر إثارة للإعجاب، وهو المستشعر مقاس 1 / 1.56 بوصة على أمثال Realme's GT5 Pro وOppo's Find X7 Ultra وعلى ما يبدو OnePlus 12 أيضًا.

يحتوي Realme 12 Pro + أيضًا على كاميرا رئيسية جيدة بدقة 50 ميجابكسل، والتي تتميز بمستشعر Sony IMX890 مقاس 1 / 1.56 بوصة (كما هو موضح في OnePlus 11)، وفتحة f / 1.8 وتثبيت بصري. يحتوي هذا الهاتف أيضًا على كاميرا فائقة الاتساع 0.6x، على الرغم من توقف Realme عن مشاركة المزيد من المعلومات. وبالمثل، لن تشارك العلامة التجارية الصينية معالج Qualcomm متوسط المدى الذي يعمل على تشغيل هذا الجهاز، ولكنه مصمم خصيصًا لتمكين إمكانات التصوير الحسابي "MasterShot Algorithm" من Realme هنا. وهذا ما يتيح معالجة RAW والتي، حتى الآن، تقتصر إلى حد كبير على الهواتف الذكية الرائدة، مما يعني أنه حتى الأجهزة متوسطة المدى ستكون قادرة على الاستفادة من المزيد من خيارات التحرير في المستقبل القريب.



لا يزال باقي Realme 12 Pro + – بما في ذلك المواصفات والأسعار المتبقية – طي الكتمان. على الرغم من أن العلامة التجارية غير موجودة في معظم مواقع قرائنا، إلا أن النمو القوي الذي حققته Realme في السنوات الأخيرة يجب أن يكون مؤثرًا بدرجة كافية لوضع معيار للهواتف متوسطة المدى لعام 2024. وربما سيضغط هذا أيضًا على أمثال Apple وSamsung. لتحسين الميزات الأساسية بشكل كبير على السفن الرائدة الخاصة بهم.