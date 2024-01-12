منتخب مصر يختتم استعداداته بالفوز على الكونغو قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الكونغو مساء اليوم الجمعة بنتيجة (37-21)، في إطار تحضيرات الفرعنة لخوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا التي يحمل لقبها.

تستضيف مصر كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويستهل منتخب مصر مشواره في المواجهة الافتتاحية أمام غينيا والمقررة يوم 17 من يناير الجاري وستقام البطولة على صالتي 1 و2، في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسيلعب منتخب مصر في الصالة الرئيسية.

ويقع منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي تضم معه (الكونغو برازافيل، غينيا، الكاميرون).