متابعة أعمال الإنارة العامة بالقنطرة شرق محافظة الإسماعيلية خلال الفترة المسائية

تابع. اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينه القنطرة شرق لمحافظه الاسماعيليه اعمال قسم الكهرباء في الفترة المسائيه حيث تم إصلاح وصيانة ٢ كشاف إنارة؛ وذلك استجابة للشكوى المواطنين المقيمين بتلك المنطقه

وعلى جانب أخر، تم صيانة وإصلاح كشافات وأعمدة الإنارة العامة والخلايا الكهربية، بنطاق المدينة القديمة، منطقة مقابر الأقباط ومحيطها، منطقة عزبة الغطوس، وخلف شبكة الكهرباء.

كما تم صيانة ٦ كشافات إنارة بالمدينة الجديدة بشارع الشط، وشارع مجمع المصالح الحكوميه وشارع مدرسه احمد زويل

كما تم إجراء اعمال صيانه الاعمدة بشارع الجامعه وطريق البنك صرح بذالك المهندس محمد علي نائب رئيس المركز والمدينه حيث أكد النائب ان تعليمات رئيس المركز والمدينه هي حل مشاكل الإنارة في كافه الشوارع وتغير الكشافات لمسافات جديدة ولمبات جيدة وإجراء الصيانه الدوريه لها باستمرار