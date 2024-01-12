تصل لدرجتين في سانت كاترين.. طقس بارد غدا وانخفاض في درجات الحرارة

يهتم الكثير بمتابعة الأحوال الجوية بشكل يومي خاصة خلال شهر طوبة الجاري الذي يعد أحد أبرد الشهور الشتوية، لأخذ الاحتياطات اللازمة قبل الخروج من المنزل.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا السبت الموافق 13 يناير 2024، موضحة أنه قد يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على محافظة مطروح، تمتد مساءً إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا 13-1-2024

درجة الحرارة في القاهرة العظمى 19 الصغرى 11

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية العظمى 19 الصغرى 10

درجة الحرارة في 6 أكتوبر العظمى 18 الصغرى 10

درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 19 الصغرى 11

درجة الحرارة في بنها العظمى 19 الصغرى 11

درجة الحرارة في دمنهور العظمى 18 الصغرى 11

درجة الحرارة في وادي النطرون العظمى 19 الصغرى 10

درجة الحرارة في كفر الشيخ العظمى 19 الصغرى 12

درجة الحرارة في المنصورة العظمى 18 الصغرى 11

درجة الحرارة في الزقازيق العظمى 19 الصغرى 11

درجة الحرارة في شبين الكوم العظمى 19 الصغرى 11

درجة الحرارة في طنطا العظمى 18 الصغرى 11

درجة الحرارة في دمياط العظمى 20 الصغرى 12

درجة الحرارة في بورسعيد العظمى 21 الصغرى 13

درجة الحرارة في الإسماعيلية العظمى 20 الصغرى 11

درجة الحرارة في السويس العظمى 20 الصغرى 11

درجة الحرارة في العريش العظمى 21 الصغرى 09

درجة الحرارة في رفح العظمى 21 الصغرى 09

درجة الحرارة في رأس سدر العظمى 20 الصغرى 10

درجة الحرارة في نخل العظمى 19 الصغرى 04

درجة الحرارة في كاترين العظمى 15 الصغرى 02

درجة الحرارة في الطور العظمى 22 الصغرى 14

درجة الحرارة في طابا العظمى 20 الصغرى 12

درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 24 الصغرى 15

درجة الحرارة في العلمين الجديدة العظمى 19 الصغرى 10

درجة الحرارة في مطروح العظمى 18 الصغرى 11

درجة الحرارة في السلوم العظمى 17 الصغرى 09

درجة الحرارة في سيوة العظمى 18 الصغرى 05

درجة الحرارة في رأس غارب العظمى 23 الصغرى 14

درجة الحرارة في الغردقة العظمى 24 الصغرى 14

درجة الحرارة في سفاجا العظمى 23 الصغرى 13

درجة الحرارة في مرسى علم العظمى 24 الصغرى 15

درجة الحرارة في الفيوم العظمى 20 الصغرى 08

درجة الحرارة في بني سويف العظمى 21 الصغرى 07

درجة الحرارة في المنيا العظمى 21 الصغرى 06

درجة الحرارة في أسيوط العظمى 21 الصغرى 05

درجة الحرارة في سوهاج العظمى 21 الصغرى 08

درجة الحرارة في قنا العظمى 22 الصغرى 09

درجة الحرارة في الأقصر العظمى 23 الصغرى 09

درجة الحرارة في أسوان العظمى 23 الصغرى 10

درجة الحرارة في الوادي الجديد العظمى 22 الصغرى 05

درجة الحرارة في أبوسمبل العظمى 23 الصغرى 10

درجة الحرارة في شلاتين العظمى 25 الصغرى 19

درجة الحرارة في حلايب العظمى 23 الصغرى 18

درجة الحرارة في أبورماد العظمى 23 الصغرى 18

درجة الحرارة في رأس حدربة العظمى 22 الصغرى 19