أسبوع حافل لـ وزيرة الثقافة.. احتفاليات وأنشطة متنوعة

أسبوع حافل بالأنشطة والفعاليات شهدته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حيث يُسلط الحصاد الأسبوعي لوزارة الثقافة الصوء على أبرز وأهم الأنشطة التي قامت بها الوزارة على مدار الأسبوع الماضي والتي تتمثل في:



وزيرة الثقافة تشهد احتفالية تكريم الفائزين بجائزة "ساويرس الثقافية"



بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الاحتفالية التي نظمتها "مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية"، لتكريم الفائزين بمسابقة "جائزة ساويرس الثقافية" في دورتها التاسعة عشرة، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



● وزيرة الثقافة تشارك باحتفالية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة



شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الاحتفالية التي نظمها المجلس القومي لذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، والتي تأتي ختامًا لاحتفالات المجلس باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

كما شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في "نموذج المحاكاة"، الذي عُقد ضمن برنامج الاحتفالية، والذي تضمن مجموعة من النقاشات والتساؤلات المرتبطة بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم بالمجالات المتعددة، وذلك بمشاركة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة.



● وزيرة الثقافة تعتمد القائمة القصيرة للجوائز السنوية للقومي للترجمة



اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، القائمة القصيرة لجوائز المركز القومي للترجمة، والتي تضم جوائز: "جابر عصفور للترجمة في مجال الاّداب و الدراسات النقدية، سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وجائزة الشباب".

●الأصالة والمعاصرة بين مدحت صالح والأساتذة فى الأوبرا



أقامت دار الأوبرا المصرية، الحلقة الثالثة من سلسلة المشروع الفني الأساتذة، الذي يُنفذ بالتعاون مع النجم مدحت صالح، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على المسرح الكبير بالأوبرا، بمصاحبة أوركسترا سيني سيمفوني، حيث قدمت مجموعة مميزة من مؤلفات كبار الملحنين، والتي أُعيد توزيعها بشكل أوركسترالي متطور، مع الحفاظ على طابعها الفريد.



● القومي للترجمة يُطلق النسخة ١٣ من "كشاف المترجمين" للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد



استكمالاً لمبادرة المركز القومي للترجمة، للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية، وكُتّابها، من خلال طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد، أعلن المركز عن تنظيمه مسابقة لترجمة نص بعنوان "بط البحيرة"، للأديب: قاسم مسعد عليوة، تخليدًا لإبداعاته كأحد أبناء المدينة الباسلة.



● افتتاح "صالون الفسيفساء" في رحاب مركز محمود مختار الثقافي



افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، "صالون الفسيفساء"، والذي تضمن مجموعة متميزة من الأعمال الفنية، بمشاركة 25 فناناً، تحتضن أعمالهم قاعتي نهضة مصر، وإيزيس، بمركز محمود مختار الثقافي.



● دار الكتب تحتفل بذكرى بدء العلاقات بين مصر وروسيا



أقامت دار الكتب والوثائق القومية، الندوة التثقيفية بعنوان "العلاقات المصرية الروسية في ثمانين عامًا"، بمقر دار الكتب والوثائق، ضمن احتفال مركز تاريخ مصر المعاصر، التابع للدار، بمرور ثمانين عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.



● قصور الثقافة تُنظم احتفالية للاحتفاء بعيد الميلاد المجيد بالسامر



شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالية عيد الميلاد المجيد، بمسرح السامر بالعجوزة، التي نظمتها الهيئة، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الميلاد المجيد.



● قصور الثقافة تُطلق فعالياتها بمبادرة "حياة كريمة" بقرية الشهداء بوادي النطرون



أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أولى فعاليات القافلة الثقافية المُقامة بقرية الشهداء، بمركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، ضمن برنامج وزارة الثقافة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.

● القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية تتعاقد لترميم 40 فيلماً من كلاسيكيات السينما المصرية مع مدينة الإنتاج الثقافي

وقعت الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية التابعة لوزارة الثقافة عقد اتفاق مع مدينة الإنتاج الإعلامي لترميم 40 فيلماً روائياً قديماً من كلاسيكيات السينما المصرية بمركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، كمرحلة أولى من أكثر من 300 فيلم مملوكة لوزراة الثقافة.

وقع العقد رئيس مجلس إدارة المدينة عبدالفتاح الجبالي، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة المهندس محمد أبوسعدة، وبحضور الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة، والذي سيقوم بالإشراف على اختيار المرحلة الأولى من الأفلام التي سوف يتم ترميمها.