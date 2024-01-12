الجمعة 12 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام هوفنهايم بالدوري الألماني

هاري كين
هاري كين

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لخوض مباراة اليوم أمام نظيره هوفنهايم في الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام هوفنهايم بالدوري الألماني

في حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - ماتيس دي ليخت- ديفيز
خط الوسط: موسيالا - جيريرو - جوشوا كيميتش
خط الهجوم: توماس مولر - هاري كين - ليروي ساني.

ويتواجد بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة، خلف فريق باير ليفركوزن المتصدر برصيد 42 نقطة، فيما يأتي هوفنهايم في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

الجريدة الورقية