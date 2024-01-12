هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام هوفنهايم بالدوري الألماني
أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لخوض مباراة اليوم أمام نظيره هوفنهايم في الدوري الألماني.
تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام هوفنهايم بالدوري الألماني
في حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - ماتيس دي ليخت- ديفيز
خط الوسط: موسيالا - جيريرو - جوشوا كيميتش
خط الهجوم: توماس مولر - هاري كين - ليروي ساني.
ويتواجد بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة، خلف فريق باير ليفركوزن المتصدر برصيد 42 نقطة، فيما يأتي هوفنهايم في المركز السابع برصيد 24 نقطة.