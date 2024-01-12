غدا.. محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين بالشرقية

تنظر غدا محكمة جنايات الزقازيق محاكمة سمكرى ونقاش لاتهامهما بقتل شاب والشروع فى قتل 2 آخرين بدائرة قسم ثان الزقازيق.

تعود أحداث القضية رقم 5540 لسنة 2023 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 2511 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 17 أبريل الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: أحمد م م ع، 19 سنة، سمكرى سيارات، ومحمود ع س، 23 سنة، نقاش، مقيمان بمركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل "بلال ى" والشروع فى قتل آخرين، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم ثان الزقازيق.