الثلاثاء.. الحكم على 4 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"

تصدر الدائرة الثانية، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، الثلاثاء المقبل، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة ٤ متهمين صادر ضدهم جميعاً حكم غيابي في أحداث العنف والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.