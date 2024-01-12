eBay تدفع 3 ملايين في أغرب مطاردة إلكترونية

قال مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس إن موقع eBay سيدفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار لتسوية التهم الجنائية في أعقاب حملة مضايقات قام بها العديد من المديرين التنفيذيين السابقين. استهدف العديد من الموظفين السابقين زوجين كتبا رسالة إخبارية تنتقد الشركة.

اتهمت وزارة العدل موقع eBay بتهمتين بالمطاردة عبر السفر بين الولايات، وتهمتين بالمطاردة عبر خدمات الاتصالات الإلكترونية، وتهمة واحدة بالتلاعب بالشهود، وتهمة واحدة بعرقلة سير العدالة. كانت الغرامة البالغة 3 ملايين دولار هي الحد الأقصى القانوني للجنايات. وكجزء من اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة مع السلطات، تحتاج شركة eBay أيضًا إلى تحسين برنامج الامتثال الخاص بها والاحتفاظ بمراقب امتثال الشركات المستقل لمدة ثلاث سنوات.

إعلان

ويقول مكتب المدعي العام الأمريكي إن موقع eBay "اعترف بتلاوة مفصلة لجميع الحقائق ذات الصلة بسلوكه". في أغسطس 2019، نفذ المدير الأول السابق لشؤون السلامة والأمن في الشركة جيم باو وستة آخرون حملة مضايقة ضد إينا وديفيد شتاينر من ماساتشوستس. كتب الزوجان عن الدعاوى القضائية المتعلقة بموقع eBay وقيل إن كبار المسؤولين في الشركة شعروا بالإحباط بسبب التغطية السلبية.

قام بوغ والمتآمرون معه بمضايقة الزوجين من خلال إرسال خنزير جنيني وإكليل جنازة وعناكب وصراصير حية، من بين أمور أخرى. وفقًا للمدعين العامين، سافر ثلاثة من موظفي eBay السابقين إلى منزل عائلة ستاينرز بهدف زرع جهاز تتبع GPS على سيارتهم. وتضمنت الحملة أيضًا إرسال رسائل مضايقة عبر تويتر (الآن X).

أُدين بوغ والعديد من الأشخاص الآخرين وأُرسلوا إلى السجن. واعترف شخص آخر بدوره في الحملة ولكن لم يتم الحكم عليه بعد.

في بيان تأثير الضحية المنشور على موقعهم على الإنترنت، كتب ستاينرز أن "إجراءات eBay ضدنا كان لها تأثير ضار ودائم علينا - عاطفيًا ونفسيًا وجسديًا وسمعيًا وماليًا - وقد دفعنا المدعين الفيدراليين بقوة لتوجيه المزيد من لوائح الاتهام لردعنا". المديرين التنفيذيين للشركات وأعضاء مجلس الإدارة من خلق ثقافة يتم فيها التسامح مع الملاحقة والتحرش أو تشجيعها."

قام الزوجان وشركة Steiner Associates، ناشر النشرة الإخبارية لـ EcommerceBytes، برفع دعوى مدنية ضد موقع eBay والموظفين السابقين. ومن المقرر إجراء المحاكمة في مارس من العام المقبل.