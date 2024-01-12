سقوط عصابة سرقة أبواب المقابر ببني سويف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (البحيرة – بنى سويف) من ضبط (عنصرين إجراميين - مقيمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبلغ مالى.. وبحوزتهما (السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الوقائع- فرد محلى وعدد من الطلقات).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتى سرقة سيارة بدائرة مركز شرطة إدكو.. وأرشدا عن السيارتين.

سقوط لصوص ارتكبوا 10 وقائع سرقات لأبواب القبور في سمسطا ببني سويف

وأسفرت الجهود عن ضبط (6 عناصر إجرامية) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى جرائم سرقات "ماكينات الرى، مواتير المياه" من الأراضى الزراعية بدوائر مراكز شرطة (الدلنجات، كوم حمادة، بدر) وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات).. وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب عدد (14) واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات (11 ماكينة رى - 5 ماتور مياه - السيارة المستخدمة فـى نقل المسروقات "ربع نقل" - الأدوات المستخدمة).

ونجحت الجهود في ضبط (3 عناصر إجرامية - مقيمون بدائرة مركز شرطة سمسطا).. لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقات الأبواب الحديدية من المقابر بإستخدام مركبة "تروسيكل".. وإعترفوا بإرتكاب عدد (10وقائع) بدائرة مركز شرطة سمسطا ، وأرشدوا عن مركبة "التروسيكل" المستخدمة فى الواقعة ، كما أرشدوا عن المسروقات (10 أبواب حديدية).

في 5محافظات .. ضبط مخدرات بـ 2, 1مليون

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، المنوفية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) .. وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المنزلة) .. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- دراجة نارية)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح) وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات)، وضبط (عاطلان - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) وبحوزتهما (كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية لمخدر الأستروكس- فرد محلى وطلقة).

وأثمرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبحوزته (فرد محلى وعدد من الطلقات- 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش)، وضبط (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة بنها) .. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات- دراجة نارية)، وضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ) .. وبحوزتهما ( 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات- سلاح أبيض "مطواة"- ميزان حساس).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين"– بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,200,000 مليون ومائتى ألف جنيه تقريباً).